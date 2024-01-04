الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد حبس 3 مراهقين اغتصبوا فتاة قاصر فى الغربية

حبس 3 مراهقين
حبس 3 مراهقين

أمرت نيابة بندر زفتى بمحافظة الغربية، تجديد حبس 3 مراهقين هم: (ف.م -16 سنة وم. ح -16 سنة وأ.م -17 سنة، قاموا بـ اغتصاب حبيبة الأول تحت تهديد السلاح)، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لحين وصول تقرير الطب الشرعي النهائي.

وكانت مباحث قسم شرطة زفتي، قد نجحت في ضبط 3 مراهقين قاموا باستدراج طفلة وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح داخل مسكن أحدهم، والواقع بمنطقة عزبة الصوامع بمدينة زفتى، بعدما استدعاها حبيبها للمكوث معًا بمنزل صديقه لخلوه من السكان.

وبناءً على التحريات الأولية، تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وقد تم نقلها إلى مستشفى زفتي العام ووضعها في العناية المركزة في حالة حرجة بسبب الإصابات التي تعرضت لها، وتم القبض على الثلاثة مشتبه بهم في الجريمة، وتم اقتيادهم لقسم شرطة زفتى. 

وكان والد الضحية ي.ا - 40 سنة مقيم بسكة طنطا بمدينة زفتي، صاحب ورشة، قد أبلغ قسم شرطة زفتي أن نجلته ح. ي - 15، مرتبطة بعلاقة عاطفية مع المتهم الأول وانه لاحظ عقب عودتها من الخارج أن بعض من ملابسها ممزق (جيب البنطلون)، وبسؤالها اكدت انها ذهبت لمقابلة المتهم الأول فخرج عليها المتهم الثاني والثالث وضربها وخلعوا ملابسها وصوروها عارية وفي أوضاع مخلة وذلك تحت تهديد الضرب وسلاح كان بحوزة الثالث.

وتفيد التقارير، أن الحادث وقع داخل منزل أحد الشباب، من أصدقاء الشاب الذي كانت ترتبط به الفتاة بعلاقة عاطفية، وانه استدعاها لمنزل أحد أصدقائه بمنطقة عزبة الصوامع لعدم وجود احد من اهله بالمنزل وقام الشبان الآخران بالإختباء داخل المنزل وعند ظهورهم طلبوا منها خلع ملابسها وعندما رفضت قام احدهم بإصابتها بالوجه بسلاح ابيض ولطمها الأخر في وجهها وصورها في أوضاع مخلة وتناوبوا الإعتداء عليها قبل وخلال الواقعة وأصابوها إصابات بالغة إلا أنهم حافظوا على عذريتها، حسب أقوال والد الفتاة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة المجني عليها إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس نيابة بندر زفتي تجديد حبس ثلاث مراهقين تقرير الطب الشرعي النهائي اغتصاب حبيبة الأول تحت تهديد السلاح قسم شرطة زفتي مرتبطة بعلاقة عاطفية مع المتهم الأول وقعت داخل منزل أحد الشباب الشاب الذي كانت ترتبط به الفتاة بعلاقة عاطفية

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