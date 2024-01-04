الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلعت عبدالقوي: القضية السكانية لم تعد تقتصر على زيادة النمو السكاني فقط 

مؤتمر تفعيل الخطة
مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ الشباب والقضية السكانية، الذي يضم جميع طوائف الشباب في المجتمع، ويهدف إلى مناقشة المشكلات السكانية على أرض الواقع من أجل علاجها، ومن أهمها الخلل بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أنه حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكاني، والإحصائيات تشير إلى أن معدل النمو السكاني يبلغ 2.5%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي 4.2%.

جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ الشباب والقضية السكانية.

وأوضح أن القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكاني بل أيضًا ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذي يتطلب إصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج وفرض عقوبات رادعة ع الزوج والمأذون، فضلًا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.

دور التحالف الوطني

كما أكد الدور الفعّال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

من جهته، أشار الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أهمية القضية السكانية والتي تعتبر أهم قضايا المجتمع خلال هذه الفترة الزمنية، حيث أن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كل الجهود، فهي ليست مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضًا مسؤولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسؤول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادى في مصر.

وأشاد بجهود الدولة في إطلاق عديد المبادرات للحد من الزيادة السكانية، وضرورة تكاتف كل مؤسسات المجتمع بهدف زيادة الوعي الثقافي للحد من القضية السكانية التي تلتهم كل جهود التنمية، فضلًا عن تسليط الضوء حول محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان.

جانب من مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية
جانب من مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية
جانب من مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية
جانب من مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية
مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ الشباب والقضية السكانية رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو مجلس النواب مناقشه المشكلات السكانية حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكانى القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو النمو الاقتصادي

مواد متعلقة

"حياة كريمة" تحقق أحلام سكان "ميت المخلص" بزفتى فى الغربية

تعرف على إنجازات محافظة الغربية فى التحول الرقمى وتطوير شبكة الطرق والكبارى

رئيس جامعة طنطا يتفقد العيادات الطبية بكلية طب الأسنان

محافظ الغربية يبرز جهود المحافظة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية

تعرف على الحالة الصحية لثنائي فريق طنطا بعد نقلهم للمستشفى

محافظ الغربية: دار الإفتاء تقدم الخدمات المتميزة لخدمة أبناء المحافظة

مفتي الجمهورية: نهنئ أهالي طنطا ونسعد ببناء جسور التواصل لنشر الخطاب المعتدل

محافظة الغربية تعلن المشروعات المقرر إنهاؤها في العام الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

معاقبة واضعى امتحان التربية الفنية للأول الإعدادى بالفيوم

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

هل الموعد الحالى مناسب لشراء الذهب فى مصر؟.. تقرير يوضح

انهيار جزء من سقف مصنع تحت الإنشاء بطريق "مصر- الإسكندرية" فى أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار