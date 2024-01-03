الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على الحالة الصحية لثنائي فريق طنطا بعد نقلهم للمستشفى

فريق طنطا
فريق طنطا

أكد الدكتور إبراهيم مجد، رئيس المنظومة الطبيه للفريق الأول بنادي طنطا، أن الحالة الصحية لثنائي الفريق أحمد حسني ونصر عبد الرازق مطمئنة للغاية وأن اللاعبان قد غادرا المستشفي بمدينة أسوان وسوف ينضمان للفريق للعودة الي مدينة طنطا بعد تعرضهما بأرتجاج بسيط في المخ بتدخل اللاعبين مع حارس مرمى طنطا احمد الشيخ، في كرة مشتركة.

 

كما أشار أحمد موسيي مسئول العلاج الطبيعي في النادي، أنه قد رافق اللاعبان لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة أسوان وتأكد سلامتهما وأنهما سيخضعان للرقابة الطبية في المنزل علي مدار ٢٤ ساعة.

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي، بقيادة مديره الفني عمرو أنور فوزا ثمينا وكبيرا علي حساب فريق أسوان  بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب زهرة الجنوب ضمن مباريات الجولة رقم ١٥ لدوري المحترفين.

 

كان طنطا قد تقدم في الشوط الأول بعد سيطره كاملة علي حساب أسوان بهدفين مقابل لا شئ  عن طريق اللاعبان محمد عاطف وأحمد علي. 


وكما شهد القاء في الشوط الأول إصابة احمد الحسني، عقب تصادم  حارس مرمي طنطا  احمد الشيخ وعلي الفور  تتدخل الدكتور ابراهيم مجد نقل الاعب بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

 

ومع بداية الشوط الثاني يحرز أسوان هدف  يحرزه اللاعب سيسيه عن طريق الخطأ من حارس المرمي أحمد الشيخ قبل أن يضيف البديل ساهر عبد المنعم زيادة هدف الطمأنينة لفريق طنطا والذي حل بديلا في اواخر الشوط الثاني  بعد إصابة المدافع نصر عبد الرازق  الذي تم نقله بسيارة إسعاف المستشفى.

 

كما شهد القاء حضور مائة مشجع من جمهور نادي الذي سافر خلف الفريق في رحله تستغرق 14 ساعة، بهذا الفوز يرفع طنطا رصيدة من النقاط الي ٢١ نقطة وباققي عدة مباريات لم يتم لعبها حتي الآن لمعرفة جدول الترتيب.

رئيس المنظومة الطبيه للفريق الأول بنادي طنطا أرتجاج بسيط في المخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي مدينة اسوان حارس مرمى طنطا

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