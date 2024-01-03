الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: دار الإفتاء تقدم الخدمات المتميزة لخدمة أبناء المحافظة

محافظة الغربية من
محافظة الغربية من الحدث

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في نشر صحيح الدين وبناء الوعي الديني والإفتائي لدى المواطنين، معبرًا عن سعادته بأن ضمَّت مدينة طنطا فرعًا من فروع دار الإفتاء المصرية ليكون منارة لأبناء المحافظة. 


وأشار محافظ الغربية،  إلى أن دار الإفتاء تقدم العديد من الخدمات الإفتائية المتميزة التي سيستفيد منها أبناء المحافظة ليضافَ إلى سجل إنجازات الدار وريادتها الإفتائية في مصر والعالم أجمع.

 

وأكد محافظ الغربية، علي أن دار الإفتاء بالمحافظة ستكون أيقونة لمحافظات الدلتا وتسهيلا علي المواطنين من الانتقال إلي القاهرة لتلقي الفتوي ولعدم تركهم فريسة للفتاوي الخاطئة من غير المختصين كما أكد " المحافظ " علي أن عروس الدلتا دائما هي منبر لمحافظات الدلتا وستصبح منارة دينية بعد افتتاح فرع لدار الإفتاء اليوم وهذا ليس بجديد عليها فهي عروس الدلتا ومعقل العلم والعلماء.


وتوجَّه المفتي،  بالشكر والتقدير للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على دعمه الدائم والمتواصل من بداية المشروع حتى وصل إلى هذا الصرح الحضاري الذي تم افتتاحه اليوم.

 

وافتتح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وطارق رحمي محافظ الغربية فرع جديد  لدار الإفتاء المصرية بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا على مساحة على مساحة ٤٦٤ م2.

 

وأوضح، أن دار الإفتاء بطنطا تعمل من الاحد الى الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءا، ويوم الخميس يعمل من الساعة 9 صباحا حتى الثالثة مساءا ويتم استقبال الفتاوى اليومية عبر الرقم الموحد  ١٠٧ ورقم الفرع ٠٤٠٣٣٥٧٩٠٠.

 

جدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية شهدت توسعًا كبيرًا في عدد من محافظات مصر تلبية لحاجة المواطنين إلى التمسك بمنهجية دار الإفتاء المصرية التي تحمل قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، وتنبذ خطاب التشدد والعنف والكراهية الذي تبنَّته الجماعات المتطرفة.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية شهدت توسع ا كبير ا في عدد من محافظات مصر تلبية لحاجة المواطنين إلى التمسك بمنهجية دار الإفتاء المصرية التي تحمل قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش وتنبذ خطاب التشدد والعنف والكراهية الذي تبن ته الجماعات المتطرفة طارق رحمي محافظ الغربية دار الافتاء المصرية نشر صحيح الدين وبناء الوعي الديني ضم ت مدينة طنطا فرع ا من فروع دار الإفتاء المصرية فرع جديد لدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء بطنطا تعمل من الاحد الى الأربعاء

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