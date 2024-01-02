الغربية: رفع 147 طن قمامة وغرس 120 شجرة مثمرة وزينة ببسيون

نظمت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 147 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى التابعة للمركز متمثلة فى الطرق السريعة والطرق الفرعية بين القرى والشوارع الرئيسية والجانبية، حيث تم تمهد الطرق والشوارع وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما أعلن رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، غرس 120 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي للمدينة وقرى المركز.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وتأكيدها على أهمية الحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة، كما تلعب هذه المبادرة دورًا هامًا في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في مبادرات التجميل والتشجير.

وفي السياق ذاته، تمكنت محافظة الغربية من رفع 3100 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وشدّد الدكتور طارق رحمى، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.