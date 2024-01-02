16 ألف فرصة عمل.. ماذا قدمت "حياة كريمة" بالغربية خلال 2023؟

استعرض طارق رحمي، محافظ الغربية، أهم إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية لعام 2023، موضحا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أقامت مشروعات عملاقة في كافة المجالات داخل قرى الريف المصري، والتي ظلت مهمشة لسنوات طويلة دون النظر إليها، وكانت تفتقر العديد من الخدمات العامة والمرافق، ولكن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعان ما قامت بتغير هذا الوضع الصعب بعد إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف وتوفير الحياة الكريمة لسكانه، مشيرا إلى الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.

وقال محافظ الغربية إنه تم بدء المرحلة الأولى للمبادرة في يناير 2021 وخلال عام 2023 تم إجراء 31 جولة ميدانية لمتابعة 876 مشروعا بمركز زفتى والذي يضم 9 وحدات محلية تخدم 54 قرية و88 تابعا ويستفيد منها 599 ألف مواطن حيث تم الانتهاء من 726 مشروعا وجاري العمل في 117 مشروعا بنسبة تنفيذ 89،1 % بتكلفة 4،6 مليار جنيه.

وجرى إنشاء 129 مشروعا في قطاع مياه الشرب و140 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، 83 مشروعا في قطاع التربية والتعليم، 30 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة، 25 مشروعا في قطاع الصحة، 8 مشروعات في قطاع الإسعاف، 9 مجمعات خدمية حكومية، 9 مجمعات زراعية بيطرية،28 مشروعا في قطاع تبطين الترع، 19 مشروعا في قطاع الكباري، 11 مشروعا في قطاع التضامن الإجتماعي، 8 مشروعات في قطاع الحماية المدنية، 8 أسواق نموذجية، 5 مواقف نموذجية، 27 مشروع في قطاع البريد، 9 مشروعات في قطاع الشرطة.

وجرى توفير 15855 فرصة عمل واستفاد 5.4 مليون مواطن من الفعاليات والأنشطة التدريبية للتنمية البشرية حيث تم إقامة 157 قافلة طبية، 135 قافلة زراعية وبيطرية، 40 قافلة اجتماعية ومساعدات، 43 قافلة محو أمية و10 قوافل تعليمية لـ6000 طالب.

تطوير 24 حضانة

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، جرى تنفيذ 28 ندوة لـ1783 مستفيدا وتطوير 24 حضانة تخدم 4600، تكافل وكرامة لعدد 13309 أسرة، إصدار 2405 كروت خدمات متكاملة، وفي قطاع التربية والتعليم تم تنفيذ مبادرات خضراء ب293 مدرسة، والمبادرات الرئاسية للكشف على الأمراض المبكرة لعدد 76718 طالبا وفي مبادرة التعليم حياة تم تجهيز 20 معمل كمبيوتر بـ 20 مدرسة، توعية بالتعاون مع الاتصالات لـ 61804 مستفيدين، تدريب 20 طالبا ومعلما وفي قطاع الاتصالات تم تنفيذ 54 دورة تدريبية لعدد 3140 مستفيدا، 13 دورة تحول رقمي لعدد 257 مستفيدا، تدريب 37 موظفا بالوحدات المحلية،

وفي قطاع الشباب والرياضة، نفذت 160 دورة وندوة لعدد 1050مستفيدا، 20 معرضا وعرضا مسرحيا، المؤتمر الوطني للنشء لعدد 200 مستفيد، 1200 طفل مستفيد من برنامج خطوة نحو الأفضل ضمن مبادرة أنت الحياة كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بإقامة 398 حملة توعية، 409 حملات طرق أبواب لعدد 3413987 مواطنا، 333 حملة ميدانية لعدد 161 ألف مواطن، تحويل 535 حالة لتلقي العلاج، 10 ورش عمل توعوية لـ 12500 مواطن ضمن مبادرة أنت الحياة، وقام جهاز شئون البيئة 239 ندوة، زراعة 7050 شجرة، 7 محاضرات، 60 حملة طرق أبواب، أما المجلس القومي للمرأة قام بإصدار 21471 بطاقة رقم قومي، 2838 جلسة وأمسية ل155248 سيدة، 10 دورات طبخ لعدد590 سيدة، 23 دورة تثقيفية ل 446 مستفيدا، 4 ورش عمل توعوية ضمن مبادرة أنت الحياة لـ 2280سيدة،

وفي المبادرات الخضراء تم إنشاء 51 وحدة بايوجاز وزارعة 10 أسطح منازل، مبادرة لتطهير الترع، زراعة 250 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وأقام البنك المركزي 16 دورة وندوة عن الشمول المالي لعدد 861 مستفيدا، كما تم توزيع 129498 كرتونة مساعدات غذائية، توزيع 500 كيلو لحوم أضاحي من مبادرة صك الخير.

حياة كريمة

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