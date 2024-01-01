مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالغربية

توفي شاب في العقد الثالث من عمره، اليوم الإثنين، جراء حادث اصطدام دراجة بخارية بسيارة نصف نقل على طريق بركة السبع أمام قرية كفر الجنيدي التابعة لمركز ومدينة زفتي.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي بالحادث، ووفقًا للتقارير، تعرض الشاب المدعو "حسن.م" البالغ من العمر 29 سنة لإصابات خطيرة جراء الحادث، تم نقله على الفور إلى مستشفى زفتي العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وتم تشكيل فريق بحث للتحقيق في أسباب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الشاب كان يقود دراجته البخارية بسرعة جنونية ويتجاوز المركبات بشكل غير مسؤول، مما أدى إلى فقدان توازنه واصطدامه بالسيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، ونتيجة للتصادم، سقط الشاب أسفل السيارة وتعرض لإصابات بالغة بأماكن مختلفة من جسمه نتيجة احتكاكه بالطريق.