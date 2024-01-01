الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالغربية

حادث
حادث

توفي شاب في  العقد الثالث من عمره، اليوم الإثنين، جراء حادث اصطدام دراجة بخارية بسيارة نصف نقل على طريق بركة السبع أمام قرية كفر الجنيدي التابعة لمركز ومدينة زفتي.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي بالحادث، ووفقًا للتقارير، تعرض الشاب المدعو "حسن.م" البالغ من العمر 29 سنة لإصابات خطيرة جراء الحادث، تم نقله على الفور إلى مستشفى زفتي العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وتم تشكيل فريق بحث للتحقيق في أسباب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الشاب كان يقود دراجته البخارية بسرعة جنونية ويتجاوز المركبات بشكل غير مسؤول، مما أدى إلى فقدان توازنه واصطدامه بالسيارة القادمة في الاتجاه المعاكس، ونتيجة للتصادم، سقط الشاب أسفل السيارة وتعرض لإصابات بالغة بأماكن مختلفة من جسمه نتيجة احتكاكه بالطريق.

العقد الثالث من عمره حادث مأساوي مأمور مركز شرطة زفتي أسباب الحادث فقدان توازنه واصطدامه بالسيارة إصابات بالغة بأماكن مختلفة

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