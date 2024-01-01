الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 210 أطنان من القمامة والمخلفات والتراكمات بمركز ومدينة زفتى

نظافة
نظافة

رفعت  رئاسة مركز ومدينة زفتي، التابعة لمحافظة الغربية، ما يقدر بـ 210 أطنان من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في المركز والمدينة، لتحسين مستوى النظافة والبيئة في جميع أنحاء المركز. 

جاء ذلك استجابةً لتعليمات طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، أن حملات النظافة التي تم تنفيذها تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المختلفة، تم توفير معدات الوحدة المحلية وتجهيزاتها لتنفيذ هذه الحملات بكفاءة عالية، وشملت الجهود أيضًا تمهيد وتسوية الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بهدف تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتؤكد هذه الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الغربية على أهمية النظافة وتحسين البيئة لصحة ورفاهية المواطنين.

من جهته، أشار طارق رحمي، محافظ الغربية إلى أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في المراكز والمدن، ويهدف ذلك إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين. 

ويأتي ذلك في إطار السعي للارتقاء بالمستوى البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة والصحة العامة، وتوفير بيئة تعزز الرفاهية والراحة للمواطنين.

تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المختلفة تم توفير معدات الوحدة المحلية وتجهيزاتها لتنفيذ هذه الحملات بكفاءة عالية وشملت الجهود أيض ا تمهيد وتسوية الطرق الفرعية رفع 210 طن من القمامة والمخلفات بمركز ومدينة زفتي رئاسة مركز ومدينة زفتي القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في المركز والمدينة طارق رحمي محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة زفتي

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