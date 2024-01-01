الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. تعيين 6 نواب لرؤساء المدن والأحياء بمحافظة الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أصدرت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قرارًا بتكليف 6 من العاملين بالمحليات، للعمل نواب لرئيس مدينة المحلة وحى أول وثان المحلة وحى أول وثان طنطا، فى إطار رفع كفاءة العمل بمجالس المدن والأحياء.

وتضمن قرار المحافظ، تكليف محمد نبوى حنتوش سكرتير الوحدة المحلية لمجلس مدينة سمنود، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحلة، وعبدالله محمد قويدح مدير الرقابة والمتابعة بحي ثان المحلة للعمل نائب رئيس حي ثان المحلة.

كما شمل قرار المحافظ، تكليف محمد عبدالفتاح إبراهيم الخولي من العاملين بحي ثان طنطا للعمل نائب رئيس حي ثان طنطا، ومجدى محمد أبواليزيد غازى مدير الرقابة والمتابعة بحي ثان طنطا للعمل نائب رئيس حي ثان طنطا، وسامي فتحي إسماعيل سكرتير حي أول طنطا للعمل نائب رئيس حي أول طنطا، ومحمد سعيد محمد عبدالمعطي قائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية اخناواي مركز طنطا للعمل نائب رئيس حى أول المحلة.

بالأسماء تعيين ست نواب لرؤساء المدن والأحياء بمحافظة الغربية طارق رحمي محافظ الغربية نائبا لرئيس مركز ومدينة المحلة نائب رئيس حي ثان المحلة رئيس الوحدة المحلية لقرية اخناواي مدير الرقابة والمتابعة

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