الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد الأسواق بطنطا لمتابعة توافر السلع الغذائية والأسعار

محافظة الغربية
محافظة الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقام محافظ الغربية، بجولة ليلية مفاجئة على عدد من المحال التجارية والأسواق بطنطا، ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

المحافظ يتفقد عددا من السلاسل التجارية

وتفقد المحافظ، عددا من السلاسل التجارية الشهيرة بطنطا، واطمأن خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية،بالاضافة إلى وضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين.

كما حرص محافظ الغربية على الاستماع لآراء المواطنين في منفذ معا ضد الغلاء والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في أقامه المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

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طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية المفاجئة الأسواق والمنافذ التجارية تخفيف الأعباء المعيشية السلاسل التجارية الشهيرة بطنطا التعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع

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