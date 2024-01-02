"تموين الغربية" تضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، حملة على مدار 24 ساعة، نجحت خلالها في ضبط وتحرير 60 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، بتحرير 60 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي السياق ذاته، صادرت مديرية التموين فى محافظة الغربية، 6 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق، وذلك داخل مطحنين لتعبئة الملح بدون ترخيص فى طنطا والمحلة الكبرى.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بطنطا والمحلة، من ضبط 6 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحنين ملح بدون ترخيص فى طنطا والمحلة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين لصاحبى المطحنين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

كما صادرت مديرية التموين بالغربية، 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز السنطة، مُدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز السنطة، من ضبط 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.