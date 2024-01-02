الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد من تعليم الغربية يشارك فعاليات مبادرة "تميز المعلم"

تعليم الغربية
تعليم الغربية

شارك المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في فعاليات مبادرة "تميز المعلم" التابعة لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يًقام الاجتماع الأول مع ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدينة الاسكندرية، بمشاركة ٤ محافظات هي: الإسكندرية – المنوفية – الغربية (طنطا) – دمياط. 

موضوعات المبادرة 

وتتناول موضوعات المبادرة أوجه التعاون والتنسيق بين كليات التربية ووزارة التعليم، ومبادرة "تميز المعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في المديريات التعليمية. 

كما تتناول توصيات ومقترحات لتعزيز التواصل المستدام بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان أن برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية تلبي احتياجات الوزارة ومتطلبات النظام التعليمي الجديد، وأهم المعارف والمهارات والاتجاهات التي ينبغي تضمينها في برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد، ومقترحات حول كيفية تطوير تجربة التربية العملية. 

كما تتناول دعم تطبيق منظومة التعليم الجديدة والمهارات والاتجاهات التي يجب أن تتوفر في برامج اعداد معلم المرحلة، والمعارف الابتدائية بكليات التربية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد، ومقترحات لتطوير التربية العملية ودور كل من كليات التربية ومديريات التربية والتعليم في تنفيذ المقترحات. 

f8cfe284-103a-4227-8b74-0fbaabf3bbf4
f8cfe284-103a-4227-8b74-0fbaabf3bbf4
317942c8-4248-4f15-bc24-3f99814487d0
317942c8-4248-4f15-bc24-3f99814487d0
eb68a8de-8207-43f0-9b03-7698cfc7df97
eb68a8de-8207-43f0-9b03-7698cfc7df97
تعليم الغربية يشارك فعاليات مبادرة تميز المعلم التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مبادرة تميز المعلم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

محافظ الغربية: الانتهاء من حصر احتياجات المراكز الجديدة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

16 ألف فرصة عمل.. ماذا قدمت "حياة كريمة" بالغربية خلال 2023؟

زراعة 250 شجرة مثمرة وزينة في مركز المحلة بالغربية

بالأسماء.. تعيين 6 نواب لرؤساء المدن والأحياء بمحافظة الغربية

محافظ الغربية يتفقد الأسواق بطنطا لمتابعة توافر السلع الغذائية والأسعار

مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالغربية

رفع 210 أطنان من القمامة والمخلفات والتراكمات بمركز ومدينة زفتى

محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية ويتابع المنافذ والأسواق بالمحلة

الأكثر قراءة

عاجل.. أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن عن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

حزب الله يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى وتحقيق إصابات مباشرة

كيف اشتعلت الطائرة اليابانية أثناء هبوطها؟.. أكاديمى يوضح

انسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار.. "الجهاد الإسلامى" تكشف تفاصيل الورقة المقدمة لمصر

"طعنة في الصدر".. أول صور لشاب قُتل على يد جاره في بولاق الدكرور

بداية من الغد.. تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء