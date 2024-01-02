وفد من تعليم الغربية يشارك فعاليات مبادرة "تميز المعلم"

شارك المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في فعاليات مبادرة "تميز المعلم" التابعة لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يًقام الاجتماع الأول مع ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدينة الاسكندرية، بمشاركة ٤ محافظات هي: الإسكندرية – المنوفية – الغربية (طنطا) – دمياط.

موضوعات المبادرة

وتتناول موضوعات المبادرة أوجه التعاون والتنسيق بين كليات التربية ووزارة التعليم، ومبادرة "تميز المعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في المديريات التعليمية.

كما تتناول توصيات ومقترحات لتعزيز التواصل المستدام بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان أن برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية تلبي احتياجات الوزارة ومتطلبات النظام التعليمي الجديد، وأهم المعارف والمهارات والاتجاهات التي ينبغي تضمينها في برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد، ومقترحات حول كيفية تطوير تجربة التربية العملية.

كما تتناول دعم تطبيق منظومة التعليم الجديدة والمهارات والاتجاهات التي يجب أن تتوفر في برامج اعداد معلم المرحلة، والمعارف الابتدائية بكليات التربية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد، ومقترحات لتطوير التربية العملية ودور كل من كليات التربية ومديريات التربية والتعليم في تنفيذ المقترحات.

f8cfe284-103a-4227-8b74-0fbaabf3bbf4

317942c8-4248-4f15-bc24-3f99814487d0