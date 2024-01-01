"تعليم الغربية" يعقد اجتماعا استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا عبر تقنية شبكة ويبكس WEBEX، بحضور أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، الد بدوي، مدير إدارة التعليم الفني الزراعي، محمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الفني الصناعي، إلهام عبد القادر، مدير إدارة التعليم الفني التجاري، وإيهاب عبد الله، مدير إدارة التعليم الفني المزدوج، والدكتورة علا طلعت، إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والمكتب الفني لوكيل الوزارة، واستهدف الاجتماع مديري ووكلاء الادارات التعليمية العشر، وإدارات المتابعة، والتعليم الفني بالإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الامتحانات النظرية للتعليم الفني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار استقبال الامتحانات النظرية للتعليم الفني

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، على عدد من النقاط، من أهمها، تطبيق نشرة الموانع داخل المدارس، التأكيد على سرية الامتحانات، منع الغش وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع استخدام المحمول تماما داخل اللجان للطلاب والمعلمين، التأكيد علي ضرورة تفعيل مجموعات الدعم.



تشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية والابلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة

ووجه وكيل وزارة التعليم المهندس ناصر حسن، بضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، والإبلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.