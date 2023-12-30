وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعًا بشأن توفير مستلزمات منتجات التعليم الزراعى للمنافذ

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بحضور أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، خالد علي الدين، مدير ادارة التعليم الزراعي، ومحمد النحراوي، منسق المدارس الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محافظ الغربية، بشأن النهوض بمنافذ مدارس التعليم الزراعي وأوجه التعاون مع المحافظة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بضرورة توفير كافة المنتجات التي تنتجها المدارس الزراعية بالمحافظة، تيسيرا على المواطنين، ولمحاربة الغلاء واحتكار السلع الغذائية.

الجدير بالذكر أنه يوجد 6 مدارس زراعية علي مستوي المحافظة تقدم العديد من المنتجات لمنافذها بأسعار رمزية وفي متناول المواطنين، هي مدرسة طنطا الثانوية الزراعية بنين، ناصر الثانوية الزراعية بنات، برما الثانوية الزراعية المشتركة، كفر العبايدة الثانوية الزراعية، سمنود الثانوية الزراعية، ومدرسة الشهيد عبد الناصر الشيخ بشبراقلوج.



وكيل الوزارة يكرم فريق الإشراف على العرض الرياضي "بكرة أحلى"



تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم فريق الإشراف لمدرسة كوين أوف بيس الخاصة، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، لمشاركة المدرسة بالعرض الرياضي "بكرة أحلى"، بمشاركة 167 طالبا وطالبة، خلال افتتاح فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام 2023 لكرة القدم (بنين- بنات)، التي نظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتي تمت استضافتها في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الماضي، في كرة القدم والسباحة، بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وشاركت فيها فرق من (11) دولة عربية وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة فلسطين.