الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز في الغربية بتهمة الاستيلاء على الدقيق المدعم

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت حملة رقابية من مفتشي الرقابة التموينية، التابعين لـ مركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز على خلفية تهمة استيلاءه على 20 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، وزن الجوال الواحد يبلغ 50 كيلو جرام، وتصرفه في هذه الكمية في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفقًا للتقرير الذي تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تم تنفيذ الحملة الرقابية بناءً على معلومات دقيقة ومؤكدة حول تورط صاحب المخبز في أنشطة غير قانونية، وخلال تلك الحملة، تم إجراء جرد دقيق لرصيد المخبز ومراجعة شاشة جرد الأرصدة، ما أدى إلى اكتشاف استيلاء صاحب المخبز على الكمية المذكورة من الدقيق المدعم المخصص له.

وتبين أن صاحب المخبز كان يقوم ببيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، وهو تصرف يعتبر غير قانوني ويخالف السياسة التموينية المعمول بها، حيث يتم تحديد حصص الدعم للمخابز بهدف ضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.

بعد اكتشاف التجاوزات، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة المختصة للتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المخبز. وسيتم محاسبته وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

من جهته أكد مجمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن ضبط صاحب المخبز والكشف عن تجاوزاته في استغلال الدقيق المدعم أمرًا هامًا في سياق مكافحة التلاعب بالسلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق، موضحًا أن هذه الجهود تاتي في إطار السعي المستمر لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة نظام التموين في مصر.

وأضاف أن وزارة التموين، تولي أهمية كبيرة لمكافحة أي شكل من أشكال الفساد والتجاوزات في قطاع التموين، وتعمل بشكل مستمر على تعزيز الرقابة وتشديد الإجراءات لمنع ومحاسبة المخالفين وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بشكل عادل ومنصف للمواطنين.

وأشار إلى أن المديرية مستمرة في تعزيز الرقابة وتكثيف الجهود للحد من الفساد وضمان استدامة نظام التموين وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية المجتمع.

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