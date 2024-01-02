الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 250 شجرة مثمرة وزينة في مركز المحلة بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلن مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، عن نجاح حملة زراعة 250 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك في إطار جهود التجميل والتشجير لتحسين الشكل الجمالي للمدينة وقرى المركز.

وأكد اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن هذه الحملة تأتي استمرارًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعكس جهود الدولة المستمرة للتوسع في المساحات الخضراء، في ضوء المتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وأكد أنه تم اختيار الأماكن المناسبة بعناية لزراعة الأشجار، حيث تم وضع خطة محكمة لضمان نجاح العملية واستفادة أكبر قدر ممكن من الفوائد البيئية والجمالية، تم توفير الرعاية اللازمة للشجيرات الصغيرة وتأمينها بشكل جيد لضمان نموها وازدهارها في الفترة القادمة.

زراعة أشجار في المحلة

وأشاد فكري بأهالي مركز المحلة، حيث قاموا بتقديم الدعم والمساعدة في زراعة الأشجار، وأوضح رئيس المدينة أن هذه الحملة هي جزء من جهود شاملة تهدف إلى تطوير المدينة وتجميلها، حيث تم العمل على تنفيذ العديد من المشاريع البيئية وتوسيع المساحات الخضراء في الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وتأكيدها على أهمية الحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة، كما تلعب هذه المبادرة دورًا هامًا في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في مبادرات التجميل والتشجير.

وفي وقت سابق، أكد عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، غرس 200 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي للمدينة وقرى المركز.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

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