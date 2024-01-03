محافظ الغربية يبرز جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، وأن الرئيس إعتبر إياها حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة، من أجل تطوير كافة المجالات والقطاعات التي تتعلق بها وأشار المحافظ الى حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث استعرض محافظ الغربية جهود المحافظة خلال عام 2023 في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتطوير شبكة الطرق والكباري.

ففي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يتم استكمال تنفيذ 64 مشروع ما بين محطات مياه شرب وصرف صحى وتنفيذ شبكات منذ بدء المشروع بإجمالي تكلفة 5مليار 831مليون جنية وبنسبة تنفيذ 50.17 %.



وفي قطاع الكهرباء، تم تنفيذ مشروعات تحسين أداء شبكات الجهد المتوسط، إحلال محولات، إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بإجمالي تكلفة 15 مليون جنية بنسبة تنفيذ 40 %.



وقام قطاع الغاز الطبيعي، بتنفيذ 34 مشروع توصيل للغاز الطبيعي في مختلف مراكز المحافظة بتكلفة 664.58 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 7.23 %.



وفي قطاع الاتصالات والبريد، جارى تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 109.75 مليون جنيه، وذلك من خلال تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة الغربية بـ (الألياف الضوئية) حيث تم تنفيذ عدد 812 نقطة من إجمالي 1527 نقطة مستهدف تنفيذها، عدد 2 مشروع لتوصيل خدمة FTTH بإجمالي نسبة تنفيذ 72.33 %، إفتتاح مكتب بريد منشأة الكردى بالجهود الذاتية.