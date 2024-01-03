الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على إنجازات محافظة الغربية في التحول الرقمي وتطوير شبكة الطرق والكباري

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تمضى قدما في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

 

قامت المحافظة في قطاع التحول الرقمي بالانتهاء من انشاء غرفة البنية المعلوماتية والتحكم للخوادم تركيب 127 نقطة ربط داخل ديوان عام المحافظة بنسبة 100 %، توفير برامج الكترونية لميكنة العمل بالديوان، إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتكلفة 10.7 ملايين ونسبة تنفيذ 100 %، إنشاء مركز تكنولوجى وخدمات المواطنين بديوان عام المحافظة بتكلفة 1.5 مليون ونسبة تنفيذ 100 %، إنشاء مركز خدمات مصر تمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جزء من وحدة الصيانة والتدريب بطنطا بنسبة تنفيذ 40 %.

 

وفي قطاع الرصف والتطوير والكباري، تم الانتهاء من رصف عدد 123 طريق بتكلفة 1 مليار 698 مليون جنية بنسبة تنفيذ 100 %، جارى رصف وتطوير عدد 26 طريق بتكلفة 1 مليار جنية بنسبة تنفيذ 38 %، الانتهاء من المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا (كوبرى فاروق – سكة المحلة) بطول 2.4 كم بتكلفة 88 مليون جنية ونسبة تنفيذ 100 %، إنشاء كورنيش ترعة الساحل بمدخل سمنود القديم (المرحلة الأولى) بتكلفة 71.17 مليون ونسبة تنفيذ 100 %، تطور كورنيش كفر الزيات بالمشاركة المجتمعية (المرحلة الأولى) بنسبة تنفيذ 100 %، تطوير كورنيش الغفران بحى ثان طنطا بتكلفة 16 مليون ونسبة تنفيذ 99 %، إنشاء كورنيش بحر شبين بالمحلة بتكلفة 120.4 مليون بنسبة تنفيذ 82 %، رصف وتطوير كورنيش مدخل محلة أبو على بالمحلة بنسبة تنفيذ 79 %، إنشاء 2 كوبرى مشاه بسلالم كهربائية بطنطا والمحلة بتكلفة 17 مليون ونسبة تنفيذ 57.5 %، توسعة عدد2 كوبرى (كوبرى سكة المحلة بطنطا/ الكوبرى السريع بقحافة) بتكلفة 20 مليون ونسبة تنفيذ 17 %.

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الجمهورية الجديدة بناء مصر الرقمية وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا مؤسسات الدولة المختلفة حلول للقضايا والتحديات قطاع التحول الرقمي البنية المعلوماتية والتحكم للخوادم مركز تكنولوجى وخدمات المواطنين

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