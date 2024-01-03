الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الغربية تعلن المشروعات المقرر إنهاؤها في العام الجديد

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أعلنت محافظة الغربية، عن خطة مشروعات شاملة للعام الجديد 2024، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وأعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، عن عدد من المشروعات المهمة التي ستتم تنفيذها في العام الجديد، ومن بينها:

مجمع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي: سيتم الانتهاء من تنفيذ هذا المجمع بتكلفة تبلغ 511.6 مليون جنيه، ومعدل تنفيذ يصل إلى 98٪. يهدف هذا المشروع إلى توفير الإسكان الاجتماعي للمواطنين.

تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي: سيتم الاستمرار في تطوير هذه المنطقة بتكلفة 32 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 70٪. يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للمنطقة.

تطوير منطقة عمارات منطقة أبو شاهين بالمحلة: سيتم ترميم ثلاثة عمارات في هذه المنطقة بتكلفة 9.6 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 47٪. يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة المساكن وتوفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين.

تطوير ورفع كفاءة مستشفى المجمع الطبي التابعة للتأمين الصحي: سيتم تحديث وتطوير هذا المستشفى بتكلفة 231 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 95٪. يهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

إنشاء مستشفى أمراض وجراحات قلب الأطفال حديثي الولادة بالمحلة: سيتم إنشاء هذا المستشفى بتكلفة 250 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، يهدف المشروع إلى توفير رعاية طبية متخصصة للأطفال الحديثي الولادة المصابين بأمراض القلب والجراحات ذات الصلة.

وفي قطاع الطب البيطري، يتم العمل على إنشاء الوحدة البيطرية في قرية مسجد وصيف بمركز زفتى بنسبة تنفيذ 85٪، ويتم أيضًا تطوير ورفع كفاءة مجزر شوني بمركز طنطا.

وفي قطاع الثقافة، يتم تطوير قصر ثقافة المحلة والمسرح الصيفي الملحق بتكلفة 75 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95٪. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحياة الثقافية في المنطقة وتوفير مساحات للفعاليات الثقافية والفنية.

وفي قطاع الأوقاف، تم تنفيذ 13 مشروعًا في مختلف مراكز المحافظة، ويتم حاليًا استخراج التراخيص لإنشاء 15 مسجدًا جديدًا وإنشاء 110 مسجدًا جديدًا بالجهود الذاتية بتكلفة 3.77.5 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 77.5٪.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، يتم تجديد وتطوير مركز الإغاثة بطنطا ومركز خدمة المرأة المعيلة بكوم النجار، كما تم إصدار 19620 بطاقة تكافل وكرامة لدعم الأسر المحتاجة.

وفي قطاع الصناعة، يتم الانتهاء من إنشاء 4400 مصنع على مستوى الجمهورية بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، ومن المشروعات الصناعية المهمة في محافظة الغربية توجد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى ومنطقة الصناعية بقلعة الصناعة، تم البدء في إنشاء مصانع على مساحة 11 فدانًا في المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، وتم توفير البنية التحتية اللازمة وتوصيل المرافق الضرورية.

وسيتم أيضًا إنهاء أعمال مجمع تحضيرات نسيج (1) على مساحة (21،355م2) والذي بلغت نسبة تنفيذه 53%، كما سيتم إنهاء أعمال مجمع تحضيرات نسيج (2) على  مساحة (3.955م2) بلغت نسبة التنفيذ 53.5% وإنهاء أعمال مجمع تحضيرات نسيج (2) على مساحة (3.955م2) بلغت نسبة تنفيذه 53.5% وكذلك غنهاء تجهيزات مجمع نسيج بمساحة (40093م2) حيث وصلت نسبة تنفيذه 51% وجاري إنشاء مجمع صباغة بمساحة (38840م2) بتكلفة اجمالية 1.160 مليار، وإنشاء محطة محولات كهرباء جديدة على مساحة (7000م2) بتكلفة 150 مليون.


وأشار محافظ الغربية، إلي أن حجم انتاج الغزل الحالي 40 طن وفي 2024 سيصل الى 120 طن، الوبريات 4 طن سيصل الى 25 طن، الأقمشة 65 ألف متر ستصل 130 ألف متر، المفروشات 70 ألف متر ستصل 135 ألف متر، الصباغة والتجهيز 75 ألف متر سيصل 140 ألف متر.

وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية في محافظة الغربية وتوفير فرص العمل والتنمية الشاملة، من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تحسين الحياة الإجتماعية والاقتصادية في المحافظة وتعمل علي تلبية احتياجات المواطنين.

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