رئيس جامعة طنطا يتفقد العيادات الطبية بكلية طب الأسنان

أجرى الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بالعيادات الطبية بكلية طب الأسنان بالجامعة لمتابعة انتظام العمل بالعيادات والاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، كان فى استقباله الدكتورة فاتن أبوطالب القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور على الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم أمين عميد الكلية السابق، والدكتور رفيق رمضان أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين، والدكتورة شيرين عبدالمولى مدير وحدة ضمان الجودة.

وأكد الدكتور محمود ذكى حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للعيادات الطبية بالكلية، لدورها فى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للطلاب وطبية للمرضى.

وخلال جولته التقى رئيس الجامعة، عدد من المرضى بالعيادات وحرص على التعرف على مدى رضاهم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم،مشددا على ضرورة الالتزام بكافة أساليب مكافحة العدوى طبقًا للإجراءات الوقائية القياسية المعتمدة، والعمل على تقديم أعلي درجات الرعاية الصحية بالعيادات.

جانب من الحدث

جانب من الحدث