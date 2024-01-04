ضبط مخالفات متنوعة فى حملة تموينية بمركز قطور بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لضبط المخالفات بالأسواق التجارية في دائرة مركز ومدينة قطور.

وقد أسفرت جولة الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر جنح، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

تم تحرير محضر جنحة ضد مخزن مواد غذائية، بسبب حيازته عدد واحد طن من المكرونة ذات المصدر غير المعروف، وبدون وجود المستندات التي تشير إلى مصدرها.

كما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخزن مواد غذائية، لحيازته 350 كيلو جرام من السكر الحر، دون تسجيل سعر البيع للمستهلك.

وكذلك تم تحرير محضر جنحة ضد محل أعلاف، بسبب حيازته عدد واحد طن من النخالة الخشنة ذات المصدر غير المعروف والمشتبه في صلاحيتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من حملات التموين بالغربية

جانب من حملات التموين بالغربية

جانب من حملات التموين بالغربية