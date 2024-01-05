الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة زفتي يُغلق 14 محلًا وورشةً مخالفة للمواعيد الرسمية خلال الشتاء

غلق وتشميع
غلق وتشميع

اتخذ رئيس مركز ومدينة زفتي، إبراهيم فايد محافظة الغربية، إجراءات حازمة لمواجهة مخالفات مواعيد الغلق الرسمية للمحال التجارية والورش في المدينة، وخلال مرور اللجان التفتيشية بالوحدات المحلية للمركز، تم إغلاق 14 محلًا وورشةً تجارية تجاوزت المواعيد المحددة للإغلاق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز الانضباط التجاري في البلاد، وقد تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ 15 محلًا تجاريًا تم خلالها تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء.

التزام الوحدة المحلية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق المواعيد الرسمية

وأكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، على التزام الوحدة المحلية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتطبيق المواعيد الرسمية المحددة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش. 

وأشار "فايد"، إلى أن اللجان التفتيشية المشكلة بكل وحدة محلية تعمل تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وتقوم بجولات ميدانية للتحقق من التزام التجار وأصحاب المحلات بالإجراءات القانونية والمواعيد الرسمية.

وأضاف وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط التجاري وضمان التزام أصحاب المحلات والورش التجارية بالتشريعات والتعليمات الرسمية، وتعكس التدابير المتخذة حرص السلطات المحلية على تحقيق الانضباط التام في القطاع التجاري وتوفير بيئة مُنظمة وآمنة للمواطنين والزوار.

ضمان الالتزام الكامل من قبل أصحاب المحال بالمواعيد

وأشار "فايد"، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود الرامية لتعزيز الانضباط العام، وتعكس التزام السلطات المحلية بتنفيذ القوانين والتشريعات بشكل صارم وعادل ومن المتوقع أن تستمر اللجان التفتيشية في عملها الميداني وتنفيذ إجراءاتها الرقابية لضمان الالتزام الكامل من قبل أصحاب المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بالمواعيد الرسمية والإجراءات القانونية.

وأعرب رئيس مركز ومدينة زفتي، عن التزامه الكامل واستمرارية العمل على تفعيل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، بهدف تحقيق الانضباط التام وتنظيم القطاع التجاري في المدينة، وضمن تعزيز الانضباط التجاري وضبط الأوضاع في القطاع التجاري والخدمي، وتحقيق التوازن في استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستدامة البيئية.

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