ضبط وتحرير 55 مخالفة تموينية في مراكز ومدن الغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، حملة مكثفة على مدار 24 ساعة، أسفرت عن ضبط وتحرير 55 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن المحافظة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، بتحرير 55 مخالفة متنوعة تشملت العديد من الانتهاكات التموينية، وقد تضمنت هذه المخالفات البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وتداول سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وسلع منتهية الصلاحية، ووتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

حملات رقابية وتموينية مفاجئة

ووجه اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، بدوره، مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية.

توجيهات عبد السلام ي بهدف التحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، كما تهدف هذه الحملات إلى مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، حيث يتم تطبيق القانون بكل حزم وصرامة على المخالفين بهدف ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المنتجات الغذائية الآمنة والمطابقة للمواصفات، وتعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بمكافحة التجاوزات والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

كما شنت مديرية تموين الغربية، حملة مكبرة لضبط المخالفات بالأسواق التجارية في دائرة مركز ومدينة قطور، وقد أسفرت جولة الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر جنح.