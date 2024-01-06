السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة زفتى يتفقد معرض "معًا ضد الغلاء" بالغربية

معرض زفتي
معرض زفتي

تفقد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، معرض "معًا ضد الغلاء" الذي يُقام في قرى مركز زفتي (سنبو- تفهنا العزب- سندبسط)، ويهدف هذا المعرض إلى توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتحقيق الانتظام في العمل داخله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد فايد أن المعرض يشمل جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية الضرورية مثل السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق، الخضروات، الفواكه واللحوم، وتم تخفيض أسعار هذه المنتجات مقارنةً بأسعارها في الأسواق الخارجية.

وأشاد رئيس مركز ومدينة زفتي بجودة السلع الغذائية المتوفرة في المعرض وكميتها الكبيرة، مما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر، كما أشاد بالتعاون الجاد بين التجار والعارضين في المعرض، واستجابتهم لخفض الأسعار، والتي تُعد أحد أسباب نجاح المعرض وزيادة الإقبال عليه.

وأكد فايد أن هذه المعارض تأتي ضمن جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، موضحًا أنه منذ ساعات الافتتاح الأولى، شهد المعرض إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين.

وشدد رئيس مركز ومدينة زفتي على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية  والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددًا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

من جهته، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
معرض زفتي
رئيس مركز ومدينة زفتي معرض معا ضد الغلاء توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين جميع المنتجات الاستراتيجية تخفيض أسعار هذه المنتجات جودة السلع الغذائية المتوفرة

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