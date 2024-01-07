حملة رقابية من "تموين الغربية" تضبط عددًا من المخالفات فى طنطا

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة اليوم الأحد، ضمت المفتشين بـإدارة الرقابة بالمديرية، أحمد عبداللطيف ورد، وخالد مرعى، وذلك لمتابعة الحالة التموينية بدائرة بندر طنطا .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 1736 عبوة منظفات وصابون منتهية الصلاحية، طبقا لتواريخ الإنتاج والانتهاء، وذلك بأحد مخازن المنظفات بطنطا، وتم ضبط كمية من الزبيب منتهى الصلاحية بأحد المحلات بكمية 70 كليو جراما، كما تم تحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان أسعار، تم تحرير محاضر بالوقائع كل واقعة منفصلة، وجار المتابع واتخاذ اللازم قانونا والعرض علي النيابة العامة لإتخاذ اللازم تجاه هذه الوقائع.

حملة مكبرة لضبط المخالفات بالأسواق التجارية في دائرة مركز ومدينة قطور

علي الصعيد ذاته، شنت مديرية تموين الغربية، في وقت سابق، حملة مكبرة لضبط المخالفات بالأسواق التجارية في دائرة مركز ومدينة قطور، وقد أسفرت جولة الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر جنح، وتم خلالها تحرير محضر جنحة ضد مخزن مواد غذائية، بسبب حيازته عدد واحد طن من المكرونة ذات المصدر غير المعروف، ودون وجود المستندات التي تشير إلى مصدرها.

كما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخزن مواد غذائية، لحيازته 350 كيلو جراما من السكر الحر، دون تسجيل سعر البيع للمستهلك، وكذلك تم تحرير محضر جنحة ضد محل أعلاف، بسبب حيازته عدد واحد طن من النخالة الخشنة ذات المصدر غير المعروف والمشتبه في صلاحيتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفة.

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