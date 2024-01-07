محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس السيسى على الأطفال احتفالًا بعيد الميلاد

استكمل طارق رحمي، محافظ الغربية، جولته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة عدد من الكنائس بمركزي المحلة وسمنود، شملت زيارة كنيسة السيدة العذراء بالمحلة، كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، وزع خلالها هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع الأطفال الحاضرين، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها محافظ الغربية ومرافقيه داخل كنيسة العذراء بالمحلة الكبرى، حيث قدم محافظ الغربية التهنئة لشركاء الوطن بمناسبة العيد، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا ويمن عليها بالأمن والأمان والاستقرار ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء.

وأضاف "رحمي" أن هذه الأعياد والمناسبات هي رسالة مهمة للعالم بأجمعه، تؤكد أن المصريين يحتفلون سويًا بكل المناسبات الإسلامية والمسيحية، معًا، في جو من المودة والمحبة.

ووزَّع المحافظ الهدايا على الأطفال داخل الكنيسة، في لمسة إنسانية عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد، وأشار المحافظ إلى أن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، وإلى حرص الرئيس على مشاركة إخوتنا الأقباط كل مناسباتهم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم المحافظ الزيارة في كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، حيث كان في استقباله القمس أبانوب لويس والقمص بيشوي، وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لتواجده في الكنيسة العريقة بمسار العائلة المقدسة التي تحكي رحلة السيدة العذراء والسيد المسيح، والتي يفخر بها جميع المواطنين بمحافظة الغربية لما لها من قيمة تاريخية وأثرية عظيمة.

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