الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يفتتح معرض "معًا ضد الغلاء" فى سمنود

معرض معا ضد الغلاء
معرض "معا ضد الغلاء

أكد طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بـ أسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية. جاء ذلك خلال افتتاحه مساء اليوم لمعرض "معًا ضد الغلاء" بسمنود.

وتفقد المعرض واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضروات) التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلًا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك.

والتقى رحمي بالمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

وأشار إلى أن محافظة الغربية اتخذت عددًا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بسلع مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن المحافظة تضم عددًا كبيرًا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وافتتحت المحافظة عددًا من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار "معًا ضد الغلاء" بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

معرض
معرض "معا ضد الغلاء
معرض
معرض "معا ضد الغلاء
معرض
معرض "معا ضد الغلاء
معرض
معرض "معا ضد الغلاء
معرض
معرض "معا ضد الغلاء
معرض
معرض "معا ضد الغلاء
محافظ الغربية يفتتح معرض معا ضد الغلاء بسمنود لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طارق رحمي محافظ الغربية أسعار مخفضة للمواطنين التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع مواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار

مواد متعلقة

حملة رقابية من "تموين الغربية" تضبط عددًا من المخالفات فى طنطا

محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس السيسى على الأطفال احتفالًا بعيد الميلاد

حملة نظافة ترفع 211 طنًا من القمامة والأتربة في طنطا

محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا

رئيس مدينة زفتى يتفقد معرض "معًا ضد الغلاء" بالغربية

ضبط وتحرير 55 مخالفة تموينية في مراكز ومدن الغربية

رفع 4200 طن من القمامة والمخلفات فى مراكز الغربية خلال 24 ساعة

تشميع 23 محلًا وورشة لـمخالفة مواعيد الغلق الرسمية فى طنطا

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

"اتجوّزنى والنبى هيقتلونى".. آخر كلمات لضحية جريمة شقة المعصرة

15 دقيقة.. صلاح يهدر فرصة التقدم لمصر أمام تنزانيا

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين