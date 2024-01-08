الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 166 طنًا من القمامة وغرس 90 شجرة في مركز ومدينة زفتي

غرس 90 شجرة
غرس 90 شجرة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية عن نجاح حملة نظافة شنتها، حيث تم رفع نحو 166 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة.

أشار إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتمهيدها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها السلطات التنفيذية والوحدات المحلية، في محافظة الغربية للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتعكس هذه الحملة التزام الحكومة المحلية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمحافظة على صحتهم.

يذكر أن الحملة قد لاقت استحسانًا وتعاونًا من قبل الأهالي، حيث ساهموا في تنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة الشوارع والمساهمة في نجاح الحملة، ومن المتوقع أن تستمر الحملات المستمرة لرفع القمامة وتنظيف الشوارع والطرق الفرعية في زفتي، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتعزيز جودة المعيشة في المدينة.

غرس 90 شجرة 

كما أكد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية إبراهيم فايد، غرس 90 شجرة مثمرة وزينة، في قرى بالمركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

وعلى صعيد مواز، نظمت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو  142 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية حملة نظافة تنظيف الطرق الفرعية والشوارع مركز ومدينة زفتي السلطات التنفيذية والوحدات المحلية مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يفتتح معرض "معًا ضد الغلاء" فى سمنود

حملة رقابية من "تموين الغربية" تضبط عددًا من المخالفات فى طنطا

محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس السيسى على الأطفال احتفالًا بعيد الميلاد

حملة نظافة ترفع 211 طنًا من القمامة والأتربة في طنطا

محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا

رئيس مدينة زفتى يتفقد معرض "معًا ضد الغلاء" بالغربية

ضبط وتحرير 55 مخالفة تموينية في مراكز ومدن الغربية

رفع 4200 طن من القمامة والمخلفات فى مراكز الغربية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

"القاهرة الإخبارية": متظاهرون يغلقون الطريق المؤدى لمقر "الكنيست"

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

الانتهاء من تطوير حديقة "المثلث البحري" بحي المنتزه أول في الإسكندرية

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية