رفع 166 طنًا من القمامة وغرس 90 شجرة في مركز ومدينة زفتي

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية عن نجاح حملة نظافة شنتها، حيث تم رفع نحو 166 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة.

أشار إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتمهيدها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها السلطات التنفيذية والوحدات المحلية، في محافظة الغربية للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتعكس هذه الحملة التزام الحكومة المحلية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمحافظة على صحتهم.

يذكر أن الحملة قد لاقت استحسانًا وتعاونًا من قبل الأهالي، حيث ساهموا في تنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة الشوارع والمساهمة في نجاح الحملة، ومن المتوقع أن تستمر الحملات المستمرة لرفع القمامة وتنظيف الشوارع والطرق الفرعية في زفتي، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتعزيز جودة المعيشة في المدينة.

غرس 90 شجرة

كما أكد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية إبراهيم فايد، غرس 90 شجرة مثمرة وزينة، في قرى بالمركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

وعلى صعيد مواز، نظمت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 142 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.