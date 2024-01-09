رفع 235 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع بطنطا

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسى، عن آدائها دورًا فعّالًا في تحسين المظهر العام للمدينة من خلال حملة نظافة ناجحة، مستخدمة معدات مركز ومدينة طنطا ومعدات الوحدات المحلية التابعة لها، حيث أعلن عيسي، عن نجاح الحملة التي شنها عمال مجلس مدينة طنطا، في رفع نحو 235 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة فقط.

وأشار القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز النظافة العامة وتحسين البيئة المحلية في طنطا، وذلك من خلال إزالة القمامة والمخلفات التي تتراكم في الشوارع والأحياء السكنية، وقد شاركت في الحملة فرق العمل من داخل مجلس المدينة والوحدات المحلية والمجهزة بالأدوات والمعدات اللازمة لرفع القمامة والتخلص منها بطريقة صحية وآمنة.

ولفت الدكتور محمود عيسي، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتمهيدها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها السلطات التنفيذية والوحدات المحلية، في محافظة الغربية للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتعكس هذه الحملة التزام الحكومة المحلية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمحافظة على صحتهم.

يذكر أن الحملة قد لاقت استحسانًا وتعاونًا من قبل الأهالي، حيث ساهموا في تنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة الشوارع والمساهمة في نجاح الحملة، ومن المتوقع أن تستمر الحملات المستمرة لرفع القمامة وتنظيف الشوارع والطرق الفرعية في طنطا، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتعزيز جودة المعيشة في المدينة.