الإثنين 08 يناير 2024
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محافظات

افتتاح معرضين لبيع السلع بأسعار مخفضة فى قريتين بالغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

افتتح طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الإثنين، معرضين جديدين في قريتي دفرة بمركز طنطا وسندبسط بمركز زفتى، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة استمرارًا لسلسلة معارض (معًا ضد الغلاء)، التي يتم افتتاحها بكل مدن وقرى المحافظة.

وأكد رحمي أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

وتفقد محافظ الغربية المعرضين، واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعارض مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضروات) التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلًا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك.

والتقى رحمي بالمواطنين الوافدين على المعارض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

وأشار إلى أن محافظة الغربية اتخذت عددًا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة تضم عددًا كبيرًا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وقامت المحافظة بافتتاح عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار "معًا ضد الغلاء" بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظ الغربية يفتتح معرضين جديدين لبيع السلع بأسعار مخفضة في قريتي دفرة وسندبسط محافظ الغربية معرضين جديدين إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية إحكام الرقابة على السلع والأسواق محافظة الغربية المواطنين الوافدين على المعارض

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