تشميع 31 منشأة لمخالفتها مواعيد الغلق الرسمية بالغربية خلال 24 ساعة

أعلن الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في إغلاق وتشميع 31 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار "عطا"، إلى أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، قد شدد على استمرار الحملات والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، أنه تم غلق 8 محال وورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، خلال جولات اللجان بالوحدات المحلية لمركز كفر الزيات. وتم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ 13 محلا، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد فايد، أن وحدة المركز تواصل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بتطبيق المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، وأشار إلى أن اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تابعة للمركز تقوم بمراقبة جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

كما أعلن عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أنه تم غلق 9 محلات وورش بنفس السبب، خلال جولات اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، وتم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ 15 محلا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد داود، استمرار وحدة المركز في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، المتعلقةبتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، وأكد على أهمية تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية وضمان الانضباط التام.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود محافظة الغربية، في تنفيذ توجهات الحكومة المصرية، وتطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء، وللحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم تعديل مواعيد الغلق الرسمية للمحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، وتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات التفتيشية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء، وللحفاظ على صحة المواطنين، في مختلف مراكز ومدن المحافظة.