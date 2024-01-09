محافظ الغربية يتابع تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تشهد محافظة الغربية خلال اليوم حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن، وواصل طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

مواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة.

وشدد رحمي خلال متابعته على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

وعلي صعيد آخر، حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على متابعة أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول بمركزي المحلة وسمنود، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شملت تفقد مدارس الشهيد هشام البزاوي للتعليم الأساسي بالمحلة،مدرسة ناصر الابتدائية، احمد عرابي الإعدادية بنين بالمحلة الكبرى ومدارس سمنود الابتدائية المشتركة، مدرسة الشهيد وائل إبراهيم المر الإعدادية بنات بسمنود.

E60E503A-A56D-4F7D-9543-2CDF4401DFA6

522E7610-D481-4862-8A0B-357CE650B007