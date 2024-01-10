ضبط 3 أطنان و165 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" فاسدة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، من ضبط 3 أطنان و165 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل 3 مصانع لأنتاج الأسماك المدخنة، قبل طرحها للبيع في الأسواق.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية تكونت من الدكتور حمدي سلام مدير الإدارة البيطرية بمركز المحلة الكبرى، والدكتورة نسرين عبدالله العريني الطبيبة بقسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالإدارة، وجرى خلالها المرور على أكبر مصانع الرنجة بالمحلة الكبرى في نطاق قرى بلقينا، المعتمدية، سندسيس والجابريه، بالاشتراك مع تموين مركز المحلة الكبرى.



التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط 3 أطنان و165 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل 3 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها، وتحرير 3 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

