تموين المنيا: طرح سلع مخفضة للمواطنين ومراقبة الأسواق

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا أن مراكز (مطاي- بني مزار- سمالوط) تواصل توزيع المواد الغذائية المدعمة، وطرح كراتين مواد غذائية بسعر 100 جنيه للكرتونة، إلى جانب التنسيق مع الجزارين لفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وذلك ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار"، وقيام جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.



وذكرت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في مركز مطاى تم طرح السلع بمنفذي بيع حي شمال وجنوب ومنافذ القري، كما تم المرور على منافذ بيع السلع الغذائية بقرى مركز بني مزار، للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25– 30%،.. وفي مركز سمالوط، أعلنت الوحدة المحلية عن طرح وتوزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بمنفذي (مجلس المدينة– الزراعة).



وفي السياق ذاته، تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتأكد من جودة المعروض، حيث حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة 28 محضرًا تموينيًا، كما تم تحرير 8 محاضر بمجلس قروى المعصرة بمركز ملوي.

وفي مركز مغاغة، تمت مصادرة 150 طن أرز بأحد مخازن المدينة، وضبط مصنع لإدارته بمواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمدينة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاى من تحرير 11 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بدائرة المركز وقرية أبوعزيز، كما تم تحرير 20 محضرًا للمخابز البلدية المخالفة بمجلس قروى تل بنى عمران بمركز ديرمواس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كان قد أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع متوافرة بكميات كبيرة، وتكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار احتياطي جميع السلع الأساسية.

وأشار "المصيلحي" إلى وضع كل الإجراءات التنظيمية والإدارية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية، وفقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك القرار رقم 2000 لسنة 2023 المتعلق بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.