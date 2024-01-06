السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: إلزام أصحاب المحال بطباعة الأسعار على السلع ابتداء من مارس 2024

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار احتياطي جميع السلع الأساسية.

وأشار “المصيلحي” إلى وضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية، وفقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك القرار رقم 2000 لسنة 2023 المتعلق بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.

وأعلن الوزير خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة، بدء طباعة الأسعار على كافة السلع وإلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع أو مكان عرضها ابتداءً من مارس 2024.

وأكد الوزير أن حال عدم الالتزام سيتم إصدار إنذار، وفي حال التكرار سيتم مصادرة منتجات المخالفين، كما أوضح أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع، بل دورها رقابي وإشرافي فقط.

وأشار إلى أنه إذا أجبرت المصانع على التسعير فإن ذلك سيؤدي إلى خروج عدد منها من السوق، لذا تقوم الوزارة بالرقابة الصارمة لمنع تداول الأسعار بأكثر من سعر محدد، عبر آلية وضع الأسعار على المنتجات.

وأكد الوزير أنه دون وفرة وإتاحة للسلع لا نستطيع الحديث عن ضبط الأسعار، موضحاً أن أسعار السكر انخفضت بدرجة كبيرة في الأسواق بعد إتاحته مع بطاقات التموين بالسعر الحر.

وأشار إلى أن المنطقة التجارية اللوجستية في البحيرة تقام على مساحة 96 فدان، وأن نسبة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7% وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية / إدارية / لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.

وزير التموين اخر قرارات وزير التموين ”القابضة للصناعات الغذائية” إتاحة السلع الأساسية أزمة أرتفاع أسعار السلع الأساسية إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين

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