رئيس جامعة طنطا يشارك في ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بالغربية

شارك الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، في ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية المنعقد برئاسة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية؛ للتنسيق وبحث أطر التعاون بين الجامعة ومحافظة الغربية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة التنمية الصناعية، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب.

ووجَّه رئيس جامعة طنطا خلال كلمته، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تقدمه الدولة المصرية من دعم كامل لتمكين الشباب ورعاية الموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال، مؤكدًا أن جامعة طنطا تحرص على التواصل الكامل والفعال مع محافظة الغربية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى دعم التنمية المستدامة وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن النجاح عمل جماعي يتطلب التكاتف والالتفاف حول ارادة النجاح والبناء.

دور جامعة طنطا في دراسة وتخطيط المشروعات

وأوضح رئيس الجامعة، دور جامعة طنطا في دراسة وتحليل وتخطيط وادارة المشروعات القائمة على الموارد المحلية الأولية، بالإضافة إلى المشروعات الابتكارية والمبنية على الاستثمار المعرفي، وقدم عرضًا تقديما تناول خلاله شرحًا للابتكارات الطلابية التي تدعمها الجامعة انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق الاستثمار المعرفي.

وأكد أن الجامعة تمتلك أطرًا مؤسسية واضحة من خلال قدراتها المادية والبشرية وتقدم كل أوجه الدعم الفني والتقني لأصحاب المشروعات والافكار الابتكارية ذات العائد والمردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومن خلال خطط تنفيذية تسهم في تعظيم الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل اللائقة، مضيفا ان الجامعة قامت من خلال المراكز الجامعية للتطوير المهني بتقديم خدمات تدريبية ومهارية وورش عمل متخصصة لرواد الأعمال والطلاب لربط الجامعة بسوق العمل.

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن الجامعة بيت خبرة بحثي وتسهم في خدمة المجتمع بالنطاق المحلي لمحافظة الغربية، كما تسهم في تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية.