الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تنظم المؤتمر الأول للهندسة المعمارية والتخطيط العمراني

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت جامعة طنطا عن عقد المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة بعنوان "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة"، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 مارس 2024 بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

المستقبل والرؤى المستقبلية للمدن والاستدامة والتكنولوجيات الخضراء

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تتضمن محاور المؤتمر مباني المستقبل والرؤى المستقبلية للمدن والاستدامة والتكنولوجيات الخضراء والتغير المناخي وبناء المستقبل والجمهورية الجديدة والأمن القومي والأتمتة والرقمنة في العمارة والعمران والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمارة والتصميم العمراني. 

وأضاف الدكتور محمو زكي، أن باقي محاور المؤتمر أن البنية التحتية الخضراء والبيئة العمرانية ومستقبل التعليم التكنولوجي والمعماري والتكنولوجيا وإدارة المشروعات.

يبدأ قبول ملخصات الأبحاث من اليوم وحتى 15 يناير 2024 على أن يتم الرد بقبول الملخصات بتاريخ 25 يناير 2024 ويستمر قبول الأبحاث المقبولة حتى 8 فبراير 2024.

ويعقد على هامش المؤتمر معرض للرعاة الرئيسين من الشركات العاملة في قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية وصناعة المواد البنائية والمكاتب الفنية المتخصصة.

ولمزيد من التفاصيل عن المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني https://tuauic.tanta.edu.eg/.

جامعة طنطا لقسمي الهندسة المعمارية والتصميم العمراني تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة الرؤى المستقبلية البنية التحتية

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