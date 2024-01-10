الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

تحرير 279 مخالفة تموينية متنوعة في الغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار أسبوع، 279 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.
 

تلقى العقيد عمرو الطوخي مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير279 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.


وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

مخالفة تموينية الرقابة على الأسواق ومنتهية الصلاحية ومصانع المواد الغذائية تاجر سجائر

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