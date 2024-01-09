الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

"معًا ضد الغلاء".. افتتاح 4 منافذ جديدة لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى السنطة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، 4 منافذ جديدة لـ"معا ضد الغلاء" بمركز طنطا ضمن سلسة المنافذ والمعارض التي تقوم المحافظة بإقامتها في أنحاء المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

وتفقد المحافظ، المعارض التي تضم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية ومنها "السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه، اللحوم"، التي يتم بيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وتأكد المحافظ، من جودة السلع الغذائية ومدى توافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

والتقى “رحمي” عددا من المواطنين المتواجدين داخل المنافذ، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق، والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن.

كما شدد على تكثيف لجان التموين، والجهات المعنية لمنع أي محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

المنافذ والمعارض وكافة الأجهزة التنفيذية صور الغش التجاري طارق رحمي القيادة السياسية

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