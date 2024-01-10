الأربعاء 10 يناير 2024
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وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير امتحانات النقل بإدارة زفتى التعليمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثالث التجاري والفندقي،  والأول والرابع الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقًا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وحرصًا منه على متابعة امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول، والاطمئنان على حسن سير الامتحان.

وتوجه وكيل الوزارة لمتابعة مدرستي الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي، ونهطاي للتعليم الأساسي، التابعتين لإدارة زفتى التعليمية، لمتابعة سير الامتحان، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ثم تفقد الكنترول بالمدرستين، واطمأن إلى التصحيح والرصد الورقي والالكتروني، ونبه بدقة الرصد، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل. 

وخلال متابعته، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقًا لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولًا بأول، والرصد بالشيت الورقي والإلكتروني يوميًا.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو ١١٣٤٧١ طالبًا من الصف الرابع الابتدائي، ونحو ١١٠٢٧٩ طالبًا من الصف الخامس الابتدائي، ونحو ١١٠٥٨٦ طالبًا من الصف السادس الابتدائي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي العلوم، واللغة الإنجليزية، ونحو ١٠٥٠٩٩ طالبًا من الصف الأول الإعدادي، ونحو ٩٨٨٢٣ طالبًا من الصف الثاني الإعدادي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية، ونحو ١٥٧٣١ طالبًا من الصفين الأول والرابع الصناعي، ونحو ٣٤٨٨ طالبًا من الصف الاول الزراعي، ونحو ١٣٩٢٢ طالبًا من الصفين الأول والثالث التجاري والفندقي يؤدون اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعًا لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.

والتعليم بالغربية لصفوف النقل طلبة السايح للتعليم الأساسي لمتابعة سير الامتحان شكاوى من الامتحان الكنترول الورقي والالكتروني

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