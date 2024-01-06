شوارع محافظة الغربية "تتزين" استعدادا لأعياد الميلاد

قال الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث تتزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للأخوة الأقباط، احتفالا وابتهاجا ومشاركة فرحتهم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وكثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأخوه الاقباط خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح، بالإضافة إلى توفير تأمين طبي وعيادات طبية متنقلة أمام الكنائس.

وهنئ محافظ الغربية، الأخوه الأقباط بمحافظة الغربية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال: "جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".

وأكد محافظ الغربية إلى وحدة نسيج الشعب المصري، لافتًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.



رحمى يشيد بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد

وأشاد محافظ الغربية بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

ووجه محافظ الغربية رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.