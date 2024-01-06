السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شوارع محافظة الغربية "تتزين" استعدادا لأعياد الميلاد

شوارع محافظة الغربية
شوارع محافظة الغربية تتزين

قال الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث تتزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للأخوة الأقباط، احتفالا وابتهاجا ومشاركة فرحتهم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وكثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأخوه الاقباط خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح، بالإضافة إلى توفير تأمين طبي وعيادات طبية متنقلة أمام الكنائس.

وهنئ محافظ الغربية، الأخوه الأقباط بمحافظة الغربية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال: "جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".

وأكد محافظ الغربية إلى وحدة نسيج الشعب المصري، لافتًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.
 

رحمى يشيد بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد

وأشاد محافظ الغربية بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

ووجه محافظ الغربية رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

عيد الميلاد المجيد الكنائس للأخوة الأقباط وغسيل الأرصفة نسيج الشعب

مواد متعلقة

محافظ الغربية يوجه بتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من مشروع محور النعناعية

جامعة طنطا تنظم المؤتمر الأول للهندسة المعمارية والتخطيط العمراني

وكيل "تعليم الغربية" يتابع سير الامتحانات بمدارس غرب طنطا

محافظ الغربية يتفقد تجهيزات معارض "معًا ضد الغلاء"

محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية في مستهل زيارته لافتتاح فرع دار الإفتاء

التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها متعفنة داخل "عشة" من البوص بالغربية

كورنيش المرشحة ومنطقة 306.. أشهر مناطق التنزة بمدينة طنطا

رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع لجنة "مشروعات النواب"

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

فايننشال تايمز: حلفاء نتنياهو ينقلبون عليه بعد فشله في حرب غزة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

أقوال مالك مصنع أقمشة محترق بجسر السويس: "ماس كهربائي سبب الكارثة"

4 محطات رفع.. تفاصيل مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة الضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار