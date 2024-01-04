وكيل "تعليم الغربية" يتابع سير الامتحانات بمدارس غرب طنطا

تابع اليوم الخميس، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 - 2024، بمدرسة طنطا الثانوية التجارية المشتركة تأسيس عسكري، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصف الأول التجاري.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

انضباط جميع اللجان وحسن سير الامتحان بداخلها

وقد اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية المهندس ناصر حسن إلى انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان.

إعادة فرش اللجان بالمدرسة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة إعادة فرش اللجان بالمدرسة، بحيث لا يزيد العدد في كل لجنة بالمدرسة على ٢٠ طالبًا.

كما أوصى وكيل تعليم الغربية بضرورة إزالة كل التشوينات الموجودة بالقاعة في الدور الأرضي، وتوفير الإضاءة الجيدة بجميع اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على عدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، واتخاذ اجراءات رادعة نحو اصطحاب التليفون المحمول للطلاب، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.