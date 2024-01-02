الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: المحلة الكبرى ستصبح أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  إن محافظة الغربية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تحدث من قبل بل لم يحدث مثلها في محافظة الغربية، مشيرا إلى أن كل ما يحدث من طفرة ومشروعات يعكس ملامح الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وأعضاء مجلس النواب.

وانتقل المحافظ، بعد ذلك للحديث عن تطوير شركة مصر للغزل والنسيج، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة، تعيد لقلعة صناعة الغزل والنسيج النور، من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية وستصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط. 

وأضاف أن الدولة أنفقت الكثير من أجل تطوير مصنع الغزل والنسيج  بالمحلة الكبرى، حيث تم رصد أكثر من 2 مليار ونصف تقريبا لهذا الغرض.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تطوير مصنع غزل (4) القائم على مساحة (24،635م2) بتكلفة 300 مليون وبنسبة تنفيذ 100%، تطوير مصنع غزل (6) القائم على مساحة (17،757م2) بتكلفة 216.3  مليون وبنسبة تنفيذ 5 %، انشاء مصنع غزل (1) الجديد على مساحة (64،232م2) ونسبة 91% وتطوير مركز التدريب بمساحة (1530م2) ونسبة تنفيذ 100% وبتكلفة إجمالية 780 مليونا، إنشاء مجمع تحضيرات نسيج (1) على مساحة (21،355م2) بنسبة تنفيذ 53% وإنشاء مجمع تحضيرات نسيج (2) على  مساحة (3.955م2) بنسبة 53.5% وإنشاء مجمع تحضيرات نسيج (2) على مساحة (3.955م2) بنسبة تنفيذ 53.5% وإنشاء مجمع نسيج بمساحة (40093م2) وبنسبة 51% وإنشاء مجمع صباغة بمساحة (38840م2) ونسبة 41%  وبتكلفة اجمالية 1.160 مليار، إنشاء محطة محولات كهرباء جديدة على مساحة (7000م2) وبنسبة 18 % بتكلفة 150 مليونا. 


وأشار المحافظ، إلى أن حجم إنتاج الغزل الحالي 40 طنا وفي 2024 سيصل إلى 120 طنا، الوبريات 4 أطنان سيصل إلى 25 طنا، الأقمشة 65 ألف متر ستصل 130 ألف متر، المفروشات 70 ألف متر ستصل 135 ألف متر، الصباغة والتجهيز 75 ألف متر سيصل 140 ألف متر.

محافظ الغربية شركة مصر للغزل والنسيج الجمهورية الجديدة لقلعة صناعة الغزل والنسيج مصنع غزل مركز التدريب

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