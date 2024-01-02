محافظ الغربية: حجم المشروعات خلال 2023 يعكس ملامح الجمهورية الجديدة

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن حجم المشروعات التي جرى تنفيذها في قطاعات الإسكان والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والطب البيطري والثقافة والأوقاف والتموين والتضامن والري والزراعة خلال عام 2023 في كافة مراكز ومدن المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرض محافظ الغربية إنجازات القطاعات خلال 2023.

وأضاف، أنه في قطاع الإسكان جار نهو مجمع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي بتكلفة 511.6 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 98%، تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي بتكلفة 32 مليونا ونسبة تنفيذ 70%، تطوير منطقة عمارات منطقة أبوشاهين بالمحلة (ترميم عدد 3 عمارات بتكلفة 9.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 47%، وهدم وإعادة بناء عدد 2 عمارة بتكلفة 32 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 10%، وإنشاء مدينة المحلة الجديدة على أرض المستعمرة بتكلفة 6 مليارات جنيه ونسبة تنفيذ 5%، الانتهاء من إنشاء مجمع عبد المنعم رياض السكنى بتكلفة 110 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

تنفيذ 37 مشروعًا ورفع كفاءة مدارس ومنشآت تعليمية بإجمالي تكلفة 279.18

كما نفذ قطاع التربية والتعليم، 37 مشروعا ما بين إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مدارس ومنشآت تعليمية بإجمالي تكلفة 279.18 جنيه ونسبة تنفيذ 85%، وكذلك أعمال صيانة شاملة وتجهيزات لعدد 22 مشروعا بتكلفة 5.9 مليون ونسبة تنفيذ 19%، بالإضافة إلى تنفيذ 12 مشروعا في قطاع التعليم الأزهري بتكلفة 126.45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 54%.