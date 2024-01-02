طارق رحمى: طفرة غير مسبوقة بمشروعات تطوير محافظة الغربية فى عهد الرئيس السيسى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث من طفرة ومشروعات يعكس ملامح الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وأعضاء مجلس النواب.

واستعرض محافظ الغربية، الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الصناعية بمحافظة الغربية 2019-2023، فبدأ المحافظ العرض بالمنشآت الصناعية بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 15 منشاة صناعية كبري وعملاقة مملوكة للدولة بمركز ومدينة طنطا، مركز ومدينة المحلة، مركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة سمنود، مركز ومديمة زفتى وهي متنوعة بين الغزل والنسيج والزيوت والصابون والكاوتش والألبان وتكرير البترول ومطاحن الحبوب والغلال والكتان مشتقاته والمبيدات والاسمدة والكيماويات وحليج الأقطان والوبريات.

المنشآت الصناعية الخاصة يبلغ عددها 820 بمراكز المحافظة

وأكد أن المنشآت الصناعية الخاصة والتي يبلغ عددها 820 بمراكز المحلة الكبرى، "بسيون، طنطا،زفتى، سمنود، السنطة، قطور، كفر الزيات"، كما أن هناك أنشطة اقتصادية غير رسمية تم خصر البيانات الخاصة بها لدراسة تقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020 فهناك 14 منطقة تحتوي على 3445 منشأة تشمل صناعات الفخار والطوب الأسمنتى، مصانع البويات والفخار، صناعات الأثاث والموبيليا، الصناعات الجلدية، مصانع الغزل والنسيج والصباغة (داخل قرى)، مصانع الغزل والنسيج والصباغة (المنطقة الصناعية)، ورش حرفية خاصة بالمعادن، ورش إصلاح السيارات، صناعات الزيوت العطرية، صناعات البلاستيك والأدوات المنزلية، صناعات تشكيل معادن، صناعات الكتان ومنتجاته، مصانع تدوير الكاوتش، مصانع تصنيع الزبيب، بمراكز بسيون، المحلة، طنطا، قطور، سمنود، زفتى، السنطة.