رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع لجنة "مشروعات النواب"

شارك الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك لعرض رؤية جامعة طنطا في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة، ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها،.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والنائبة هالة فوزى أبو السعد والنائب محمد جمال عبد القادر والنائبة مارسيل سمير، وورئيس هيئة التنمية الصناعية والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أهمية الدور المحوري لمؤسسات التعليم العالي في تحقيق الاستثمار المعرفي وانتاج مخرجات اقتصادية ذات مردود إيجابي في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين الحالة المعيشية.

قدم الدكتور محمود زكي، عرضا تقديميا استعرض خلاله رؤية جامعة طنطا الاستراتيجية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المشروعات القائمة على تعظيم القيمة المضافة من الموارد الأولية المحلية بمحافظة الغربية، والمشروعات التطبيقية الابتكارية ومخرجات البحث العلمي من منسوبي جامعة طنطا، مستعرضا عدد من النماذج الأولية للمشروعات المقترحة القابلة للتطبيق.

إنشاء مصانع لإنتاج الزبيب عالي الجودة بقرية شنراق

وأكد رئيس الجامعة، أن من بين المشاريع إنشاء مصانع لإنتاج الزبيب عالي الجودة بقرية شنراق، والالبان ومشتقاته بقرية ابشواي الملق، وغزل الكتان المبلل بغرض التصدير بقرية شبرا ملس، ومن المشروعات الابتكارية تصميم وإنتاج الديزل الحيوي من بقايا زيوت الطهي، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية والتحليل الكهربي، وإنتاج طوب طفلي متميز، وتصنيع الخشب البلاستيكي من قش الأرز.

معايير اختيار المشروعات المقترحة تراعي الأبعاد الاقتصادية

وأكد زكي، أن معايير اختيار المشروعات المقترحة تراعي الأبعاد الاقتصادية لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، والأبعاد الاجتماعية السكانية مع الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الاستدامة البيئية.



دعا رئيس جامعة طنطا، إلى إطلاق منصة بنكية لخدمة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة.