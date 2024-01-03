كورنيش المرشحة ومنطقة 306.. أشهر مناطق التنزة بمدينة طنطا

استعدت محافظة الغربية لاستقبال موسم احتفالات أعياد الميلاد المجيد وسط فرحة وسعادة بين جموع المواطنين، حيث يعتبر كورنيش النيل بمنطقة المرشحة بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية، من أهم الأماكن التي يلجأ إليها المواطنين في أعياد الميلاد وخاصة بعد تجديدة وتطويرة على خمس مراحل.

حيث تم البدء في المرحلة الثالثة من شارع الأشراف حتى شارع سعيد بطول 800 متر، وتم استكمال الأعمال بالكورنيش في المرحلة الرابعة والخامسة من شارع سعيد حتى كوبري قحافه، ومن كوبري فاروق وحتى مزلقان الجميل.

الهدف من المشروع يكون متنفس لسكان مدينة طنطا والقرى المجاورة لها وخلق محور موازي للطريق السريع

وأكد الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينه طنطا أن الهدف من المشروع ليكون متنفس لسكان مدينة طنطا والقرى المجاورة لها علاوة على خلق محور موازي للطريق السريع، لتسهيل حركه المواطنين في أرجاء المدينة، وتقليل الضغط المروري على الشوارع الرئيسية، وخلق متنفس يليق بمواطني المحافظة

كما تعتبر حديقة الطفل بمدينة طنطا المقامة على مساحة 4000 متر مربع، من أفضل الأماكن للمواطنين وخاصة صغار السن.

حيث تحتوى الحديقة على أحواض زرع جديدة بالحديقة بعد تجميلها بالأحجار الفرعونية والقرميد وزراعتها بالنخيل المثمر وكافة الزراعات دائمة الخضرة وتجميل أسوار الحديقة بالرسومات ذات الشكل الجمالي المميز وإنشاء برجولات ومقاعد جديدة لرواد الحديقة وتبليط المنطقة المحيطة بالكافتيريا بشكل جمالي.

شارع 306 والذي تم تشيدة بجوار ترعة القاصد ويحتوي على عدد من الكافيهات

كما تحتوي مدينة طنطا على منطقة الاستاد والتي تحتوي على عدة أماكن للتربية منها شارع 306 والذي تم تشيدة بجوار ترعة القاصد ويحتوي على عدد من الكافيهات والمحلات وعلاوة على منطقة العربات المتنقلة والتي أصبحت يتردد عليها آلاف المواطنين يوميا وخاصة أنها يوجد برجولات على ضفاف ترعة القاصد.