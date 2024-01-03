التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها متعفنة داخل "عشة" من البوص بالغربية

قررت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها متعفنة داخل عشة من البوص وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.



وترجع الواقعة عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب في حالة تعفن في إحدى عشش البوص بين قريتي منصورين الفرستق وكفر يعقوب التابعين لكفر الزيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لشاب يدعى "شعبان عبدالله الصفتي" في العقد الثالث من عمره والجثة في حالة تعفن ويرتدي كامل ملابسه ويرجح أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة جرعة مخدرات زائدة.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه والتصريح بالدفن

وحررمحضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة