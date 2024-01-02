"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

مع انتهاء عام 2023، كانت نهاية قصة عريس مغاغة مع عروسه بعدما قررت فسخ الخطبة قبل وقت قليل من زفافهما، وهو ما أصاب العريس بحالة من الغضب فطلب استعادة كافة الهدايا وشبكته من أسرة العروس إلا أنه أثناء تواجده أمام منزلهم وقعت الكارثة ليعود الى منزله جثة هامدة.

التحريات كشفت تفاصيل الواقعة

تحريات الاجهزة الامنية بالمنيا كشفت تفاصيل الحادث حيث تبين ان "م.ع" 22 سنة عامل، تقدم لخطبة إحدى الفتيات بقرية من مغاغة في المنيا، وكان العريس مستمر في إحضار الهدايا ومكونات منزل الزوجية لخطيبته، فضلًا عن الشبكة.

وبسبب خلافات تم الاتفاق على إنهاء الخطبة، وأخذ الشاب متعلقاته من منزل خطيبته، وهو ما تم بالفعل حيث حضر لمنزل خطيبته مع أهله وعمه، أثناء الاتفاق على استرداد هداياه حدث خلاف مع أهل خطيبته ومشاجرة كبيرة أخرجت الشاب عن شعوره.

طلقة بالخطأ تنهي حياته

حاول العريس إخراج سلاح ناري كان بحوزته لإطلاق نار في الهواء لارهاب اسرة خطيبته السابقة، فحاول والده وعمه منعه ومع ثورة الشاب وغضبه والشد والجذب خرجت طلقة من السلاح بالخطأ استقرت في رأسه لترديه قتيلا في الحال.

انتقلت الإسعاف، والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مقتل "م.ع" 22 سنة، عامل، إثر تلقيه طلقة من فرد خرطوش استقرت في الرأس.

أقوال والد القتيل

وبسؤال والده، أكد أن القتيل أصاب نفسه من سلاح كان بحوزته وذلك أثناء تدخل أهله لإبعاده من منزل والد خطيبته بعد الاتفاق على الانفصال، وحصوله على المتعلقات الخاصة به، وأن القتيل كان في حالة انفعال، وأخرج سلاحه الناري لإطلاق أعيرة نارية في الهواء، وأثناء محاولة عمه ووالده منعه خرجت طلقة منه بالخطأ واستقرت في رأسه.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول التفاصيل، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.