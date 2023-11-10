محافظ الغربية: فخورون بتصدر قرية نهطاى قائمة القرى الخضراء

في خطوة تعزز من التنمية المستدامة وصون البيئة، تم تصنيف قرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية، كثاني قرية تحصل على لقب قرية خضراء على مستوى الجمهورية.

وعبّر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، عن سعادته بهذا الإنجاز وأثنى على العمل الجاد والمثمر الذي تحقق في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث تحولت الأحلام إلى حقيقة على أرض الواقع.

وأعرب طارق راشد رحمي عن فخره بالمشروعات البيئية المتواجدة في قرية نهطاى، حيث تم إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي باستخدام مواد صديقة للبيئة، وهي أول مدرسة تنشأ بهذه الخاصية في المنطقة.

كما تم الانتهاء من إنشاء كورنيش نهطاي على ترعة العطف، ويعتبر هذا الكورنيش الأول من نوعه في قرية مشمولة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأشار المحافظ إلى أن مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، الذي يضم مراكز حكومية وخدماتية متعددة، يعد من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة، ويقدم المجمع حزمة متكاملة من الخدمات لسكان القرية، بما في ذلك المركز التكنولوجي والسجل المدني والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن.

وأوضح رحمي أن قرية نهطاى تعد واحدة من أكثر القرى النموذجية في مصر، حيث تم تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية وصديقة البيئة.

ويتضمن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى 785 مشروعًا تنمويًا، منها توسيع خدمات الصحة وتحسين خدمات مياه الشرب، حيث تم إنشاء 3 محطات معالجة، و43 مشروعًا للصرف الصحي، وتطوير 25 محطة مياه شرب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 30 مركز شباب، و83 مدرسة، و25 وحدة صحية، و8 نقاط إسعاف، بهدف تحسين خدمات التنمية البشرية.

كما تم إنشاء 9 مجمعات حكومية و9 مجمعات خدمات زراعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية.

وأشار المحافظ إلى أن وفد التخطيط قد قام بزيارة ميدانية لقرية نهطاى في الشهر الماضي، وأشاد بالعمل الجاد الذي تم تنفيذه داخل القرية على مدار الساعة، وأضاف أن وزارة التخطيط تضع عددًا من الشروط والمعايير لتصنيف القرى الخضراء، بما في ذلك وجود مساحات خضراء وأماكن ترفيه، ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، ووجود أنشطة مجتمعية.

وتزخر قرية نهطاى بمركز زفتى بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتعكس رؤية مبادرة "حياة كريمة" في تحسين حياة السكان الريفيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وتشكل هذه المشروعات نموذجًا يُحتذى به لتطوير الريف المصري وتحقيق التقدم والاستقرار في المناطق الريفية.

قرية نهطاي

قرية نهطاي

قرية نهطاي

قرية نهطاي

قرية نهطاي