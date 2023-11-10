الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: فخورون بتصدر قرية نهطاى قائمة القرى الخضراء

وحدة طب الأسرة بقرية
وحدة طب الأسرة بقرية نهطاي

في خطوة تعزز من التنمية المستدامة وصون البيئة، تم تصنيف قرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية، كثاني قرية تحصل على لقب قرية خضراء على مستوى الجمهورية.

وعبّر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، عن سعادته بهذا الإنجاز وأثنى على العمل الجاد والمثمر الذي تحقق في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث تحولت الأحلام إلى حقيقة على أرض الواقع.

وأعرب طارق راشد رحمي عن فخره بالمشروعات البيئية المتواجدة في قرية نهطاى، حيث تم إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي باستخدام مواد صديقة للبيئة، وهي أول مدرسة تنشأ بهذه الخاصية في المنطقة. 

كما تم الانتهاء من إنشاء كورنيش نهطاي على ترعة العطف، ويعتبر هذا الكورنيش الأول من نوعه في قرية مشمولة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأشار المحافظ إلى أن مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، الذي يضم مراكز حكومية وخدماتية متعددة، يعد من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة، ويقدم المجمع حزمة متكاملة من الخدمات لسكان القرية، بما في ذلك المركز التكنولوجي والسجل المدني والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن.

وأوضح رحمي أن قرية نهطاى تعد واحدة من أكثر القرى النموذجية في مصر، حيث تم تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية وصديقة البيئة. 

ويتضمن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى 785 مشروعًا تنمويًا، منها توسيع خدمات الصحة وتحسين خدمات مياه الشرب، حيث تم إنشاء 3 محطات معالجة، و43 مشروعًا للصرف الصحي، وتطوير 25 محطة مياه شرب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 30 مركز شباب، و83 مدرسة، و25 وحدة صحية، و8 نقاط إسعاف، بهدف تحسين خدمات التنمية البشرية. 

كما تم إنشاء 9 مجمعات حكومية و9 مجمعات خدمات زراعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية.

وأشار المحافظ إلى أن وفد التخطيط قد قام بزيارة ميدانية لقرية نهطاى في الشهر الماضي، وأشاد بالعمل الجاد الذي تم تنفيذه داخل القرية على مدار الساعة، وأضاف أن وزارة التخطيط تضع عددًا من الشروط والمعايير لتصنيف القرى الخضراء، بما في ذلك وجود مساحات خضراء وأماكن ترفيه، ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، ووجود أنشطة مجتمعية.

وتزخر قرية نهطاى بمركز زفتى بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتعكس رؤية مبادرة "حياة كريمة" في تحسين حياة السكان الريفيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وتشكل هذه المشروعات نموذجًا يُحتذى به لتطوير الريف المصري وتحقيق التقدم والاستقرار في المناطق الريفية.

قرية نهطاي

قرية نهطاي
قرية نهطاي
قرية نهطاي
قرية نهطاي
قرية نهطاي
قرية نهطاي
قرية نهطاي
قرية نهطاي
قرية نهطاي
قرية نهطاي
كثاني قرية تحصل علي لقب قرية خضراء على مستوى الجمهورية التنمية المستدامة وصون البيئة قرية خضراء بالمشروعات البيئية المتواجدة في قرية نهطاى مركز خدمات تموينية السجل المدني قرية نهطاي بمركز زفتى

مواد متعلقة

محافظ الغربية يهنئ أهالي نهطاي بحصولها على القرية الخضراء

أهالي كفر خانوت البحري: "حياة كريمة" جاءت لتحقيق أحلام وآمال أبناء القرى

خلال حملات مكثفة.. إزالة 26 حالة تعد على الرقعة الزراعية في الغربية

محافظ الغربية يتفقد الأسواق والمنافذ من خلال مركز السيطرة الموحد

محافظ الغربية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

معرض جديد لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 375 أسرة بـ4 قرى في الغربية

"المشاركة السياسية أساس الديمقراطية" ندوة بمركز النيل للإعلام بزفتى

"تعليم الغربية" تجتمع بمديرى المدارس مستضيفة خريجى "1000 مدير مدرسة"

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلي النهائية قبل مواجهة الجونة في الدوري غداً

حبيب المصريين.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية

رؤية مصر 2030.. الطريق نحو تعظيم القيمة المضافة في صناعة التعدين

ضبط شبكة دعارة فى نادٍ صحى بالهرم.. حبس 5 أشخاص

غدًا.. المستشار حمادة الصاوى يتولى مهام عمله فى محاكم الإرهاب

أستاذ علوم سياسية يكشف أبرز محددات زيارة أمير قطر للقاهرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس